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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,05%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил журналистам его адвокат Игорь Головань, передает издание «Левый берег».

Головань объяснил неявку Порошенко на допрос процессуальными нарушениями со стороны следователей. «Согласно закону повестка вручается за три дня до даты явки. По тому же Кодексу первый день не учитывается. Соответственно, если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, то этот трехдневный срок нарушен», — пояснил Головань. Он добавил, что подал в ведомство заявление, в котором описал факт нарушения сроков. «Согласно закону это является уважительной причиной неявки», — сказал Головань.

Сейчас экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах, уточнила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в интервью телеканалу «112». «Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — сказала она. Ранее было известно о 12 уголовных делах. Экс-президент Украины проходит по ним в статусе свидетеля.

О том, что Порошенко не пришел на допрос, написал и глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале. «Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще — мы делаем это через аппарат Верховной рады», — цитирует ТСН слова главы Госбюро. Труба назвал избегание допроса «с использованием сомнительных причин» неэффективным сценарием для того, кому нечего скрывать.

Он напомнил, что Порошенко рано или поздно должен будет прийти на допрос. «Тем более когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года», — написал Труба, имея в виду принятый Радой на этой неделе законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Во вторник, 3 сентября, Порошенко также не явился на допрос в ГБР. Тогда Головань также утверждал, что, экс-президент не пришел в Госбюро по уважительной причине, поскольку был занят в качестве депутата в парламенте.

В отношении Порошенко и его команды ГБР заведено 13 уголовных дел, касающихся возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей. В интервью телеканалу «Прямой» экс-президент заявлял, что не доверяет руководству ведомства, но готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире на телевидении.

Теги: Петр Порошенко, уголовное дело, Украина, допрос
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