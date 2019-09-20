Устинов записал видеообращение после освобождения из СИЗО

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа, записал видеообращение после выхода из СИЗО. Ролик опубликован на странице актрисы Валерии Мотиной в Instagram.

«Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всех, всю общественность», — сказал он.

https://www.instagram.com/p/B2o-4HNF6E9/

В частности, он поблагодарил своих коллег и Константина Райкина, который дал за него поручительство, и Александра Паля, который организовал флешмоб в его поддержку.

Устинову изменили меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде. 20 сентября он покинул СИЗО.