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Устинов записал видеообращение после освобождения из СИЗО

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа, записал видеообращение после выхода из СИЗО. Ролик опубликован на странице актрисы Валерии Мотиной в Instagram.

«Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всех, всю общественность», — сказал он.

https://www.instagram.com/p/B2o-4HNF6E9/

В частности, он поблагодарил своих коллег и Константина Райкина, который дал за него поручительство, и Александра Паля, который организовал флешмоб в его поддержку.

Устинову изменили меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде. 20 сентября он покинул СИЗО.

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Суд признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 3 августа в Москве. Устинова приговорили к 3,5 года лишения свободы, но защита обжаловала приговор. Замгенпрокурора Юрий Пономарев также подал апелляцию в Мосгорсуд, указав, что считает приговор слишком суровым.

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Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

Актеры и режиссеры устроили флешмоб в его поддержку, а 18 сентября у здания администрации президента прошел пикет.

Теги: Павел Устинов, СИЗО, видеообращение
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