В России отзовут почти 300 автомобилей BMW из-за дефекта в салоне

В России отзовут почти 300 автомобилей BMW из-за дефекта в салоне

Официальный представитель BMW на российском рынке «БМВ Русланд Трейдинг» отзовет 287 автомобилей BMW X3 (G20). Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Согласно сообщению, отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с июля по декабрь 2019 года.

Основной причиной отзыва в компании назвали возможный дефект фиксатора центрального заднего подголовника. Отмечается, что из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника он может сломаться, что повышает риск получения травм пассажиром при заднем столкновении. В «БМВ Русланд Трейдинг» отметили, что все ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев автомобилей.

В августе Росстандарт передавал, что «БМВ Русланд Трейдинг» отзовет более 22 тыс. автомобилей пятой и шестой серий из-за возможной поломки аккумуляторов.

