Росстандарт сообщил об отзыве более 22 тыс. автомобилей BMW в России

Официальный представитель BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзовет 22 286 автомобилей пятой и шестой серий из-за возможной поломки аккумуляторов. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат машины, проданные с июня 2003 по август 2010 года. Как сообщает Росстандарт, автомобили нужно сдать из-за возможной коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. Такая проблема может возникнуть из-за вибрации или перепадов температур в сочетании с повышенной влажностью и коррозией от соли для посыпания улиц.

В свою очередь поражение провода может привести к неполадкам в соединении и другим сбоям, включая ситуацию, когда машина может не завестись. В некоторых случаях есть опасность оплавления соединения. На всех подлежащих к отзыву машинах выполнят проверку точки отвода и доработают ее в соответствии с результатами проверки. Ремонт автомобилей проведут бесплатно.

В июле из России решили отозвать 145 автомобилей Bentley модели New Continental GT из-за блока переключателей центральной консоли, который может выйти из строя из-за низкого заряда при разрядке батареи.