В России отзовут почти 4,5 тыс. автомобилей Volvo

В России отзывают 4 473 автомобиля Volvo, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыв реализует официальный представитель изготовителя в России ООО «Вольво Карс». Отзыву подлежат автомобили Volvo XC70, Volvo XC60, Volvo S80, Volvo V60 Cross Country, Volvo XC90 и Volvo V90 Cross Country, реализованные в 2014–2019 годах. VIN-номера автомобилей, на которых должны быть реализованы ремонтные работы, ведомство прикрепило к сообщению.

Причиной отзыва является то, что у данных автомобилей пластмассовый впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном исходе возможно возгорание в моторном отсеке.

Планируется провести ремонт автомобилей, все работы будут бесплатными для владельцев.

В марте дилер сообщил об отзыве в России 5546 машин Volvo. Причиной стали сервоприводы у двери багажного отделения, которые могут примерзать. Отмечалось, что это может привести к тому, что сервоприводы двери багажника полностью оторвутся.