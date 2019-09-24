В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter

Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат машины, проданные в период с августа 2017 года по май 2018 год.

Как уточнили в Росстандарте, из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке жгут электропроводов двигателя может тереться о кронштейн, а в случае перетирания проводов могут возникнуть неисправности электрокомпонентов и даже остановиться работа двигателя.

Проблема с перетиранием проводов может возникнуть из-за вибраций и перепадов температур, повышенной влажности и коррозии от соли на улицах.

На всех автомобилях проверят жгут электропроводов двигателя и при необходимости выполнят ремонт. Все работы проведут бесплатно для владельцев машин.