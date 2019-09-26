Mercedes отозвал в России более 900 машин из-за проблем с кондиционером

Mercedes отозвал в России более 900 машин из-за проблем с кондиционером

Mercedes-Benz отзывает в России более 900 автомобилей из-за неполадок системы кондиционирования, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, проданные компанией в 2018–2019 годах. Представители Mercedes-Benz в России, АО «Мерседес-Бенц РУС», направят письма, а также свяжутся по телефону с владельцами машин, подпадающих под отзыв, с предложением предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

«Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно» — пояснили в компании.

В Mercedes-Benz заверили, что ремонтные работы будут производиться бесплатно.

24 сентября официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке заявил об отзыве 4635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя. Под категорию попали машины, проданные в период с августа 2017 года по май 2018-го.

