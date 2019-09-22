В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб.

В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб.

В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением об угоне обратился безработный гражданин 1986 года рождения. По его данным, машину украли с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В начале апреля в Мытищах неизвестный угнал новый автомобиль премиум-класса. По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.