Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По словам собеседника агентства, в настоящее время суда с рыбаками находятся на рейде. «Шхуны [из КНДР] и мотоботы вместе с экипажами прибыли в Находку», — уточнил ТАСС источник, находящийся на месте события.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании 161 браконьеров из КНДР. Среди них среди есть пострадавшие, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пограничники также задержали две рыболовные шхуны и 11 мотоботов.

По данным следствия, браконьеров задержали в экономической зоне России в Японском море, где те вели незаконный промысел. В результате задержания пострадали четверо россиян. СК завел уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).