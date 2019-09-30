Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР

Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца. Об этом заявил председатель Находкинского городского суда Николай Гаенко, передает «РИА Новости».

Российские пограничники 17 сентября обнаружили в исключительной экономической зоне России две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. При задержании было оказано сопротивление: в результате четыре российских сотрудника службы пострадали, один получил огнестрельное ранение. ФСБ сообщила о задержании 161 браконьера, некоторые из них также пострадали. Задержанных доставили в Находку.

Следственный комитет завел по факту случившегося уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В российский МИД прибыл вызванный временный поверенный в делах России в КНДР Чин Чжон Хёпа, который пообещал доложить об инциденте в Пхеньян.