СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом оскорбил правительство ФРГ, согласившись с американским коллегой в том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает мало для Украины. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Как отмечает издание, во время беседы с Трампом Зеленский ни единым словом не оценил дипломатические усилия Меркель.

Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел (ныне президент ФРГ — ред. РБК) Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта.