СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ

Как отмечается в статье, теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки». Дипломат отметил, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии». Однако немецкое правительство, несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Вашингтон, добавляется в материале.
Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген, разговор Трампа и Зеленского показал, что американский лидер использует свою власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы». Однако по мнению Мютцениха, Трамп остался верен девизу о том, что «лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров».
24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной тому послужила публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. Как сообщили источники издания, во время беседы Трамп оказывал на украинского президента давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.
На фоне сложившейся ситуации администрация президента США обнародовала стенограмму разговора лидеров двух стран. Однако как заявила Пелоси, публикация расшифровки не изменила отношения демократов к действиям Трампа. Она добавила, что процедура импичмента будет продолжена.