Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии Политика, 09:00 СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ Политика, 08:57 Российский боксер Ахмедов потерпел первое поражение в карьере Спорт, 08:37 Украинский эксперт заявил об усилении позиций России в мире Политика, 08:21 Уроженца Москвы отправили в самый быстрый нокаут в истории Bellator Спорт, 07:44 Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны Политика, 07:18 Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту Технологии и медиа, 07:01 Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания Общество, 06:59 На Филиппинах за сутки зафиксировали два землетрясения Общество, 06:43 Около побережья Ливии перевернулась лодка с 50 мигрантами Общество, 06:27 Израиль задержал подозреваемых во взрыве на Западном берегу Иордана Общество, 06:11 СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг Экономика, 06:01 Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории Общество, 05:37 В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании Общество, 05:20
Политика ,  
0 
СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом оскорбил правительство ФРГ, согласившись с американским коллегой в том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает мало для Украины. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Как отмечает издание, во время беседы с Трампом Зеленский ни единым словом не оценил дипломатические усилия Меркель.

Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел (ныне президент ФРГ — ред. РБК) Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта.

Мнение
Георгий Чижов Разговор с продолжением: как Зеленскому не испортить отношения с ЕС и США

Как отмечается в статье, теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки». Дипломат отметил, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии». Однако немецкое правительство, несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Вашингтон, добавляется в материале.

Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген, разговор Трампа и Зеленского показал, что американский лидер использует свою власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы». Однако по мнению Мютцениха, Трамп остался  верен девизу о том, что «лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров».

Политика
Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной тому послужила публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. Как сообщили источники издания, во время беседы Трамп оказывал на украинского президента давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.

На фоне сложившейся ситуации администрация президента США обнародовала стенограмму разговора лидеров двух стран. Однако как заявила Пелоси, публикация расшифровки не изменила отношения демократов к действиям Трампа. Она добавила, что процедура импичмента будет продолжена.

Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель, ФРГ, телефонный разговор
Материалы по теме
Der Spiegel назвал выделенную ФРГ сумму на помощь Украине с 2014 года
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter