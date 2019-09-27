Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он сделал что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это!», — сказал он.

Трамп добавил, что Джозеф Байден, когда был вице-президентом, вместе со своим сыном заработал миллионы долларов «нападками на президента Украины». Американский лидер заявил, что они также «награбили миллионы» в Китае.

24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной стала публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. По данным источников издания, Трамп оказывал на него давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против сына Байдена. Джозеф Байден является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.