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Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он сделал что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это!», — сказал он.

Трамп добавил, что Джозеф Байден, когда был вице-президентом, вместе со своим сыном заработал миллионы долларов «нападками на президента Украины». Американский лидер заявил, что они также «награбили миллионы» в Китае.

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24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной стала публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. По данным источников издания, Трамп оказывал на него давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против сына Байдена. Джозеф Байден является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.

В связи с этим администрация президента США опубликовала стенограмму разговора лидеров двух стран. Однако Пелоси, один из лидеров Демократической партии, заявила, что публикация расшифровки не изменила отношения демократов к действиям Трампа. Она добавила, что процедура импичмента продолжится.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, разговор
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