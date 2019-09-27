Вскоре генпрокурор Шокин был отправлен в отставку. Спустя два года Байден сам рассказал о своей роли в этих событиях: «Я сказал: «Вы не получите миллиард... Если прокурора не уволят, вы не получите денег». Миллиард долларов составляла обещанная американская помощь, требование отставки Шокина мотивировалось его плохой репутацией, что соответствовало действительности.

Когда Байден стал казаться главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, у хозяина Белого дома возникло естественное желание покопаться в той мутной истории. Судя по стенограмме беседы с Владимиром Зеленским, Трампа волнует именно эта тема, а все попытки киевского собеседника поговорить о чем-то еще он фактически игнорирует. Вышел ли президент США в разговоре за рамки дозволенного, предстоит установить американским законодателям. Но пикантности телефонной беседе добавляет факт, что примерно за неделю до нее, в середине июля, Трамп распорядился заморозить выделение около $400 млн на военную помощь Украине. Разумеется, под благовидным предлогом: чтобы проанализировать, должным ли образом расходуются средства.

В самом разговоре, если запись действительно обнародована без купюр, темы возобновления военной помощи Трамп не касается. Однако журналисты уже предположили, что здесь просматривается не слишком тонкий намек. «Я бы хотел, чтобы вы оказали мне одну услугу», — прямо говорит Трамп, но не называет, что готов предложить взамен. В конце концов, под давлением конгрессменов помощь президент разморозил, но осадочек, как говорится, остался.

Чем рискует Украина

Анализируя стенограмму, можно предположить, что разговор дался Зеленскому нелегко. Он вынужден постоянно соглашаться со своим напористым собеседником и давать расплывчатые обещания. В частности, украинский президент говорит: «Следующим генеральным прокурором Украины 100% будет мой человек… Этот человек займется данным вопросом, особенно наведет справки о компании, которую вы упомянули». Кроме того, он поддерживает нелестные высказывания Трампа в адрес европейских лидеров, в первую очередь Ангелы Меркель: европейцы, мол, слишком мало делают для Украины.

Было заметно, что Зеленский, оказавшийся в момент публикации стенограммы на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, несколько озадачен ситуацией. Он заявил журналистам, будто совсем не против обнародования стенограммы, но тут же добавил, что не рассчитывал на публикацию собственных слов: «Мы прочитали, что они хотят опубликовать. Я думал, что они опубликуют свою часть».

Слова про «моего человека» на посту генпрокурора явно противоречат принципу независимости прокуратуры и, по западным меркам, могли бы привести едва ли не к импичменту. Однако при нынешнем уровне популярности Зеленского в стране опасаться внутриполитических последствий ему явно не стоит. С внешнеполитическими сложнее.

Несмотря на неопытность Зеленского в международных делах, он вряд ли хочет повторить ошибку своего предшественника, который накануне американских выборов 2016 года фактически сделал ставку на демократов и в итоге получил довольно прохладное отношение со стороны администрации Трампа. Сегодня же существует угроза поссориться и с республиканцами, и с демократами. Помощник президента Украины Андрей Ермак уже успел неформально встретиться в Мадриде с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который упоминался в телефонном разговоре двух лидеров. Теперь, по всей видимости, Киев будет ожидать от американской стороны формального запроса правоохранительных органов по делу Байдена и действовать строго по процедуре, что наверняка не понравится Трампу. Но любой шаг навстречу Белому дому сейчас будет болезненно воспринят лагерем Демократической партии, кандидат которой, причем необязательно Байден, пока имеет больше шансов на победу.

Отдельная задача — не испортить отношения с Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Зеленский всего лишь раскритиковал их слишком мягкую, на его взгляд, позицию в отношении санкций против России. Однако он вынужденно согласился с более жесткими формулировками Трампа. Между тем возможности украинской дипломатии в переговорах с Москвой насчет урегулирования в Донбассе сейчас больше зависят не от США, а от Германии и Франции как участников «нормандского формата» и в целом от готовности стран ЕС продлевать санкции против России или, например, отстаивать украинский маршрут транзита российского газа.

Из-за одного телефонного разговора поставлена на карту поддержка Украины со стороны ее наиболее влиятельных западных союзников. Выйти из этой ситуации без потерь — серьезный вызов для Зеленского и его команды.