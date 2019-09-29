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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до четвертой категории из пяти

Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории из пяти возможных. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Уточняется, что максимальные порывы ветра могут достигать 64 м/с, в настоящее время стихия движется на север со скоростью 17 км/ч. По данным центра, ураган находится в 1765 км от южных островов Кабо-Верде. «Лоренцо» может достигнуть Азорских островов во вторник, 1 октября.

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Пропавшее в Атлантике судно с украинскими моряками на борту затонуло

Накануне, 28 сентября, стало известно, что во время шторма в Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode, среди экипажа которого были украинцы. На момент исчезновения оно находилось в 1,2 тыс. морских миль от острова Мартиника в Карибском море.  

В конце августа на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага обрушился мощный ураган «Дориан». Жертвами стихии на Бамагах стали более 40 человек. Власти американских штатов объявили режим ЧС в связи с приближением «Дориана». 6 сентября ураган достигпобережья США.     

Теги: ураган, Атлантический океан
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