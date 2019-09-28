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Пропавшее в Атлантике судно с украинскими моряками на борту затонуло

Пропавшее во время шторма в Атлантическом океане судно, среди экипажа которого были украинцы, затонуло. Об этом сообщается на сайте судовладельца Bourbon Offshore. Ранее замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что троих моряков удалось спасти, двое из них — украинцы.

«Поиски [членов экипажа] продолжаются в погодных условиях, которые улучшаются», — говорится в заявлении судовладельца. По его информации, троих моряков обнаружили в спасательной шлюпке. Сейчас они находятся под наблюдением врачей на борту коммерческого судна, которое пришло им на помощь.

По данным Marine Bulletin, всего на борту корабля находились 14 человек. Судно вышло из провинции Лас-Пальмас (Канарские острова) и направлялось в Джорджтаун, столицу южноафриканской страны Гайана. Сигнал о бедствии корабль подал еще 26 сентября.

В тот же день американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что бушующий в Атлантике ураган «Лоренцо» достиг четвертой категории. Его центр тогда локализовался примерно в 1695 км к западу от самых южных островов Кабо-Верде. Ураган двигался в направлении запада — северо-запада со скоростью около 20 км/ч.

Общество
В Атлантике во время шторма пропало судно с украинскими моряками на борту

О пропаже судна стало известно 28 сентября. Кирилич тогда отмечал, что на момент исчезновения корабль находился в 1,2 тыс. морских миль от острова Мартиника, заморского департамента Франции в Карибском море. По его словам, поисково-спасательную операцию проводит французский морской координационно-спасательный центр (MRCC), а украинский МИД поддерживает связь с представителем судовладельца и спасательным центром.

Теги: Атлантический океан, Украина, моряки, пропавшие суда
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