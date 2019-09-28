В Атлантике во время шторма пропало судно с украинскими моряками на борту

В Атлантике во время шторма пропало судно с украинскими моряками на борту

Во время шторма в Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, среди экипажа которого были украинцы. Об этом заявил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает ТСН.

По его словам, корабль на момент исчезновения находился в 1,2 тыс. морских миль от острова Мартиника, заморского департамента Франции в Карибском море. Поисково-спасательную операцию проводит французский морской координационно-спасательный центр (MRCC). Кирилич также написал в Twitter, что украинское дипломатическое ведомство поддерживает связь с представителем судовладельца и спасательным центром.

Позже он написал, что, по данным владельца судна, троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы. Спасательная операция, отметил Кирилич, продолжается. Источники «Украинской правды» сообщили, что на борту судна находилось около десятка украинских моряков.