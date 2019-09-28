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Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, скончавшегося в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова — поистине выдающейся личности нашего времени», — говорится в телеграмме.

Лукашенко назвал Захарова безгранично талантливым режиссером, замечательным педагогом и литератором, а также видным общественным и политическим деятелем.

Белорусский лидер подчеркнул, что «творчество Захарова — это целая эпоха в истории театра и кино», а также «пример преданного служения идеалам высокого искусства».

Фотогалерея 
«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

Народный артист СССР Марк Захаров умер 27 сентября в возрасте 85 лет. Причиной кончины режиссера стало воспаление легких. По предварительной информации, Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком». Режиссер поставил спектакли «Юнона и Авось», «В списках не значится», «Поминальная молитва». Захаров снял семь фильмов, среди которых «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.  

Теги: Марк Захаров, Александр Лукашенко
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