Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, скончавшегося в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова — поистине выдающейся личности нашего времени», — говорится в телеграмме.

Лукашенко назвал Захарова безгранично талантливым режиссером, замечательным педагогом и литератором, а также видным общественным и политическим деятелем.

Белорусский лидер подчеркнул, что «творчество Захарова — это целая эпоха в истории театра и кино», а также «пример преданного служения идеалам высокого искусства».