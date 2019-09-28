Путин назвал режиссера Захарова личностью колоссального масштаба

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марка Захарова и назвал его личностью колоссального масштаба. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Ушел из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба», — отметил президент в телеграмме для дочери режиссера Александры Захаровой.

Путин добавил, что его творчество стало уникальным явлением в отечественном искусстве и символом смелого новаторства.

Марк Захаров умер на 86-м году жизни из-за продолжительной болезни. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал РБК, что у него во второй раз было воспаление легких. В августе режиссера госпитализировали с подозрением на аналогичный диагноз, но затем выписали после того, как он поправился.