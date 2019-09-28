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Путин назвал режиссера Захарова личностью колоссального масштаба

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марка Захарова и назвал его личностью колоссального масштаба. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Ушел из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба», — отметил президент в телеграмме для дочери режиссера Александры Захаровой.

Путин добавил, что его творчество стало уникальным явлением в отечественном искусстве и символом смелого новаторства.

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«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

Марк Захаров умер на 86-м году жизни из-за продолжительной болезни. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал РБК, что у него во второй раз было воспаление легких. В августе режиссера госпитализировали с подозрением на аналогичный диагноз, но затем выписали после того, как он поправился.

Варшавер добавил, что прощание с Захаровым пройдет 1 октября в театре «Ленком», после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Соболезнования также выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, актеры «Ленкома» и другие. Телеканалы изменили сетку вещания, включив в программу передачи в память о режиссере, а также его фильмы.

Теги: Владимр Путин, Марк Захаров
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