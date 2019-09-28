Мединский и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Захарова

Мединский и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Захарова

Министр культуры Владимир Мединский назвал невосполнимой утратой смерть режиссера Марка Захарова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

«Кончина Марка Захарова — это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива «Ленкома», но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нем останется в наших сердцах», — сказал он.

Мединский попросил передать слова соболезнования близким, коллегам и ученикам режиссера. Министр отметил, что Захаров являлся «художником огромного дарования», обладающим колоссальной эрудицией и исключительными человеческими качествами.

По его словам, «богатое наследие» режиссера заключается не только в его работах, но и в известных актерах, которых он обучал в театре «Ленком». Министр добавил, что его работы помогают россиянам быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу, так как картины наполнены тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям.