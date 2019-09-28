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Мединский и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Захарова

Министр культуры Владимир Мединский назвал невосполнимой утратой смерть режиссера Марка Захарова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

«Кончина Марка Захарова — это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива «Ленкома», но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нем останется в наших сердцах», — сказал он.

Мединский попросил передать слова соболезнования близким, коллегам и ученикам режиссера. Министр отметил, что Захаров являлся «художником огромного дарования», обладающим колоссальной эрудицией и исключительными человеческими качествами.

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«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

По его словам, «богатое наследие» режиссера заключается не только в его работах, но и в известных актерах, которых он обучал в театре «Ленком». Министр добавил, что его работы помогают россиянам быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу, так как картины наполнены тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» также выразил соболезнования в связи со смертью Захарова. Он отметил, что искусство режиссера было мудрым, искренним и пронзительным. «Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса», — сказал он.

Медведев добавил, что его фильмы и спектакли, и обаяние его таланта останутся «навсегда с нами». По его словам, режиссер был безграничным. Премьер-министр выразил уверенность, что таким же останется театр «Ленком».

Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Причиной стало повторное воспаление легких. 20 августа режиссера госпитализировали, однако к концу месяца выписали из больницы. Источник РБК рассказал, что его планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.

Захаров был главным режиссером театра «Ленком». Он поставил спектакли «Юнона и Авось», «В списках не значится», «Поминальная молитва» и другие. Режиссер также снял такие фильмы, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «12 стульев».

Теги: Владимир Мединский, Марк Захаров, Дмитрий Медведев
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