Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление легких

Режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких. Об этом РБК рассказал директор театра Марк Варшавер. Ранее РЕН ТВ сообщил, что Захаров находится в реанимации.

По словам Варшавера, режиссер был доставлен в клиническую больницу им. С.П.Боткина. «У него поднялась высокая температура вчера вечером. Он был дома с дочерью, мы вызвали скорую помощь, и его госпитализировали с подозрением на воспаление легких», — сказал он.

Директор «Ленкома» подчеркнул, что пока речь идет о подозрении на воспаление легких, окончательный диагноз режиссеру еще не поставили. «Сейчас будут кровь с утра брать, и тогда только [анализ] покажет, что у него есть. Но мне врачи сказали, что два-три дня и его выпишут. Слава богу, страшного ничего нет», — уточнил Варшавер.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что медики диагностировали у 85-летнего Марка Захарова двустороннее воспаление легких, а его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Режиссер снял такие фильмы, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и другие.