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В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента. Заявление Пелоси размещено на ее сайте.

«Стенограмма и мошеннические действия Минюста, причастного к беззаконию президента, подтверждают необходимость расследования в рамках процедуры импичмента», — указала она. Пелоси также отметила, что конгресс «должен действовать».

Политика
Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

По ее словам, стенограмма подтверждает, что президент США был замешан в поведении, которое подрывает целостность выборов, достоинство его поста и национальную безопасность. «Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу», — заявила Пелоси.

Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа 24 сентября. Такие действия было решено предпринять после сообщений СМИ о том, что Трамп давил на Зеленского и требовал начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Белый дом позднее опубликовал стенограмму разговора с Зеленским, которая подтвердила, что он просил украинского коллегу расследовать ситуацию с газовой компанией Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын Байдена. При этом Минюст США, изучив стенограмму, не нашел нарушений закона.

Теги: палата представителей, импичмент, Дональд Трамп
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