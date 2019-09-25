В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента. Заявление Пелоси размещено на ее сайте.

«Стенограмма и мошеннические действия Минюста, причастного к беззаконию президента, подтверждают необходимость расследования в рамках процедуры импичмента», — указала она. Пелоси также отметила, что конгресс «должен действовать».

По ее словам, стенограмма подтверждает, что президент США был замешан в поведении, которое подрывает целостность выборов, достоинство его поста и национальную безопасность. «Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу», — заявила Пелоси.

Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа 24 сентября. Такие действия было решено предпринять после сообщений СМИ о том, что Трамп давил на Зеленского и требовал начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.