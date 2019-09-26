Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским

Комитет Палаты представителей США по разведке раскрыл текст жалобы на действия президента, поступившей от неназванного сотрудника спецслужб. Текст опубликован с купюрами

Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке обнародовал текст жалобы на действия президента страны Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что некий сотрудник американских спецслужб пожаловался на президента, после того, как тот провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ указывали, что в ходе разговора Трамп давил на собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По словам главы комитета по разведке Адама Шиффа, жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки и предоставляет Конгрессу важную «информацию о серьезных правонарушениях».

«Общественность имеет право видеть жалобу и то, что она раскрывает», — объяснил решение о публикации документа Шифф.

Документ, направленный на имя Шиффа и главы комитета по разведке Сената Ричарда Бёрра, содержит девять страниц, часть текста в нем скрыта, так как она осталась засекреченной. Автор записки отмечает, что в рамках своих служебных обязанностей он получил информацию о том, что президент США «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года».

«Это вмешательство включает в себя, среди прочего, давление на другое государство с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических соперников президента», — отмечает автор письма.