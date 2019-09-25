Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского

Ведомство не нашло в беседе нарушений закона и отказалось от дальнейшего расследования. При этом из-за разговора конгресс начал процедуру импичмента Трампа — председатель нижней палаты обвинила его в нарушении Конституции

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму июльского разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашел в беседе нарушений закона, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя ведомства Керри Кьюпек.

Она отметила, что, по данным Минюста, дополнительные меры в связи с этой ситуацией не требуются. «Министерство закрыло дело», — уточнила Кьюпек.

Кроме того, представитель ведомства сообщила, что Трамп никогда не разговаривал с генпрокурором Уильямом Барром «о том, чтобы Украина начала расследование чего-либо, связанного с бывшим вице-президентом Джо Байденом или его сыном». Сам Барр никогда не говорил «о чем-либо, связанным с Украиной», с советником Трампа Рудольфом Джулиани, заключила Кьюпек.

В сентябре американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что во время июльского разговора Трампа и Зеленского американский президент якобы надавил на своего коллегу, потребовав в обмен на возобновление военной помощи США Украине начать расследование в отношении сына Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден — политический оппонент Трампа и его вероятный противник на предстоящих президентских выборах.