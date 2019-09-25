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Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского
Ведомство не нашло в беседе нарушений закона и отказалось от дальнейшего расследования. При этом из-за разговора конгресс начал процедуру импичмента Трампа — председатель нижней палаты обвинила его в нарушении Конституции
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму июльского разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашел в беседе нарушений закона, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя ведомства Керри Кьюпек.

Она отметила, что, по данным Минюста, дополнительные меры в связи с этой ситуацией не требуются. «Министерство закрыло дело», — уточнила Кьюпек.

Кроме того, представитель ведомства сообщила, что Трамп никогда не разговаривал с генпрокурором Уильямом Барром «о том, чтобы Украина начала расследование чего-либо, связанного с бывшим вице-президентом Джо Байденом или его сыном». Сам Барр никогда не говорил «о чем-либо, связанным с Украиной», с советником Трампа Рудольфом Джулиани, заключила Кьюпек.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В сентябре американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что во время июльского разговора Трампа и Зеленского американский президент якобы надавил на своего коллегу, потребовав в обмен на возобновление военной помощи США Украине начать расследование в отношении сына Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден — политический оппонент Трампа и его вероятный противник на предстоящих президентских выборах.

Политика
Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

После публикации в газете председатель палаты представителей конгресса США, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа, обвинив его в «серьезном нарушении» Конституции страны. Президент США отрицал все обвинения и пообещал опубликовать стенограмму беседы.

Политика
«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ — об импичменте Трампа

Белый дом сделал это 25 сентября. Сыну Байдена, судя по стенограмме, посвящена одна фраза Трампа (военная помощь в контексте этой темы не упоминается): «Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно». При этом в ходе разговора Трамп также сказал Зеленскому, что поговорит с Барром и «докопается до правды». «Я скажу Руди [Джулиани] и генпрокурору Барру позвонить вам», — уточнил позднее американский президент.

После публикации стенограммы Пелоси подтвердила свою позицию о том, что в отношении Трампа должна быть организована процедура импичмента.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минюст США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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