Лавров и Помпео обсудили восемь тем во время встречи на Генассамблее ООН

Лавров и Помпео обсудили восемь тем во время встречи на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на встрече ряд вопросов, в том числе перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, на востоке Украины, в Афганистане, Сирии, Северной Африке, а также в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе разговора Лавров обратил внимание главы ведомства США на неприемлемость ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Лавров также назвал тщетными попытки любого давления на Россию, в том числе введение санкций.

Обсуждая конфликт на Украине, глава российского МИДа выразил надежду, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения минских договоренностей. Оба министра также подчеркнули, что ключевым моментом в урегулировании ситуации в Сирии является мирный переговорный процесс под эгидой ООН.

Встреча Лаврова и Помпео прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартовала 24 сентября. Ранее посол России при ООН Анатолий Антонов сообщил, что министры будут вынуждены начать переговоры с вопроса о невыдаче российским дипломатам американских виз и новых санкциях.

24 сентября перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк стало известно. что десять членов делегации не получили визы США. Среди них оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа, в числе которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Позже постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что визы не получила еще одна делегация, которая собиралась участвовать в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Также среди россиян, не получивших визы, оказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.