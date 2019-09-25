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Постпред при ООН сообщил об еще одной не получившей визы США делегации

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что США не выдали визы представителям российской делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте постпредства.

«Предлоги для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка Штаб-квартиры обязана выполнять свое обязательство по соглашению с ООН», — отметил он.

По его словам, конференция также пройдет на неделе высокого уровня 74-й Генассамблеи ООН. Он добавил, что на ней выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Небензя отметил, что уже был случай, когда власти США не выдали визу главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению. В результате Россия была вынуждена не допустить, чтобы комиссия состоялась, так как решение о ее проведении принимается по общему согласию.

Постпред назвал случай, когда главе официальной делегации не выдают визу под любым предлогом, вопиющим. Небензя добавил, что в настоящее время ситуация повторяется, и это недопустимо.

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24 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Однако стало известно, что десять представителей российской делегации не получили американские визы. Среди них оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководитель аппарата главы МИД России Сергей Бутин и другие.

МИД передал ноту протеста заместителю посла США в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невыдачу виз неприемлемой и тревожной ситуацией.

При этом в Госдепе США заявили, что Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз для участников мероприятий ООН. Представитель ведомства отметил, что американские власти работают над каждой заявкой индивидуально.

Теги: ООН, Василий Небензя, выдача виз, российская делегация
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