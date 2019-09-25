Постпред при ООН сообщил об еще одной не получившей визы США делегации

Постпред при ООН сообщил об еще одной не получившей визы США делегации

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что США не выдали визы представителям российской делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте постпредства.

«Предлоги для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка Штаб-квартиры обязана выполнять свое обязательство по соглашению с ООН», — отметил он.

По его словам, конференция также пройдет на неделе высокого уровня 74-й Генассамблеи ООН. Он добавил, что на ней выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Небензя отметил, что уже был случай, когда власти США не выдали визу главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению. В результате Россия была вынуждена не допустить, чтобы комиссия состоялась, так как решение о ее проведении принимается по общему согласию.