Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена

Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства. Об этом он сообщил газете The Washington Post.

«С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал», — сказал Луценко.

В середине сентября газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказывал на него давление. По данным издания, он требовал, чтобы глава Украины работал с его личным адвокатом Руди Джулиани и начал расследование против Хантера Байдена, который входил в совет директоров газовой компании Burisma Holdings. Джо Байден является соперником действующего президента по предвыборной гонке 2020 года.

The Washington Post и The New York Times писали, что жалобу на Трампа подал сотрудник американской разведки.