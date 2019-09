Американский разведчик пожаловался на Трампа из-за Украины

СМИ пишут, что Трамп во время телефонных переговоров дал некое обещание. Оно насторожило работающего в Белом доме сотрудника разведки, и тот доложил о произошедшем генеральному инспектору разведслужб страны

Жалоба, которую сотрудник разведки США подал в отношении президента Дональда Трампа, касается Украины, сообщают The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.

Накануне WP написала, что Трамп провел телефонный разговор с лидером некоего иностранного государства, в ходе которого дал своему собеседнику обещание, которое насторожило сотрудника разведки, работающего в Белом доме. Из-за этого он доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Эткинсону. С кем именно говорил Трамп и что пообещал, не уточнялось. При этом отмечалось, что Эткинсон счел жалобу заслуживающей доверия и уведомил конгресс США.

В четверг, 19 сентября, за закрытыми дверями он давал показания членам комитета палаты представителей по разведке. Он рассказал им о том, какими нормами руководствовался при проведении собственного расследования и о характере «неотложной проблемы», описанной автором жалобы, рассказали неназванные собеседники WP. По их данным, Эткинсон не согласился предоставить законодателям содержание жалобы, указав, что не уполномочен этого делать.

В новой публикации газета сообщает, что жалоба касается Украины, об этом также пишет NYT. WP отмечает, что за две недели до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. При этом пока не ясно, действительно ли разведчика обеспокоила беседа Трампа именно с украинским президентом.