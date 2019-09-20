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Американский разведчик пожаловался на Трампа из-за Украины
СМИ пишут, что Трамп во время телефонных переговоров дал некое обещание. Оно насторожило работающего в Белом доме сотрудника разведки, и тот доложил о произошедшем генеральному инспектору разведслужб страны
Фото: Andrew Harnik / AP

Жалоба, которую сотрудник разведки США подал в отношении президента Дональда Трампа, касается Украины, сообщают The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.

Накануне WP написала, что Трамп провел телефонный разговор с лидером некоего иностранного государства, в ходе которого дал своему собеседнику обещание, которое насторожило сотрудника разведки, работающего в Белом доме. Из-за этого он доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Эткинсону. С кем именно говорил Трамп и что пообещал, не уточнялось. При этом отмечалось, что Эткинсон счел жалобу заслуживающей доверия и уведомил конгресс США.

В четверг, 19 сентября, за закрытыми дверями он давал показания членам комитета палаты представителей по разведке. Он рассказал им о том, какими нормами руководствовался при проведении собственного расследования и о характере «неотложной проблемы», описанной автором жалобы, рассказали неназванные собеседники WP. По их данным, Эткинсон не согласился предоставить законодателям содержание жалобы, указав, что не уполномочен этого делать.

Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

В новой публикации газета сообщает, что жалоба касается Украины, об этом также пишет NYT. WP отмечает, что за две недели до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. При этом пока не ясно, действительно ли разведчика обеспокоила беседа Трампа именно с украинским президентом.

Белый дом сообщал, что в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп поздравил Зеленского с недавно прошедшими в стране выборами, отмечает ABC News. При этом в офисе Зеленского по итогам беседы заявили, что они также обсудили «расследование случаев коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США». Издание напоминает, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее призвал Киев расследовать возможное влияние бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщает, что жалоба касается не только телефонного разговора, но и других «многих действий» Трампа.

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NYT узнала о встрече Джулиани с помощником Зеленского из-за сына Байдена

9 сентября демократы в конгрессе США объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины. Как отмечали конгрессмены, Трамп и Джулиани в течение двух лет «действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности».

Авторы: Константин Нагаев, Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, разведка, жалоба, Украина
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