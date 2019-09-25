Джо Байден поддержал начало процедуры импичмента Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден поддержал возможный импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

«Если он продолжит препятствовать Конгрессу и нарушать закон, Дональд Трамп, на мой взгляд, не оставит конгрессу выбора, кроме как начать процедуру импичмента», — сказал он.

По его словам, импичмент стал бы трагедией, однако «собственного производства» президента.

Ранее в сентябре газета The Wall Street узнала, что Трамп в разговоре с Зеленским требовал начать расследование против сына Джо Байдена Хантера, который до 2019 года был в совете директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.