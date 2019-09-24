Суд перенес рассмотрение УДО четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, четвертого участника драки в центре Москвы, за которую были осуждены футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, решили перенести. Об этом сообщила изданию «Чемпионат.ру» адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

«Заседание по УДО Протасовицкого перенесено на 1 октября», — сказала Прилипко.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года в Москве после потасовки в «Кофемании» и нападения на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Им предъявили обвинения в хулиганстве, побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью. Во время суда все четверо частично признали свою вину.

Суд приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам до полутора лет лишения свободы. Обвиняемым также зачли в срок пребывание в СИЗО из расчета день за полтора.