Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии

Спортсмены отбывают наказание в колонии в Белгородской области после того, как осенью прошлого года устроили две драки в центре Москвы

Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева направо) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. В пресс-службе суда РБК сообщили, что суд удовлетворил УДО для братьев Кирилла и Александра Кокориных, а также Мамаева. Решение вступает в силу через десять дней, если оно не будет обжаловано.

Причиной, по которой спортсменов лишили свободы, стали две драки. В октябре прошлого года они сначала избили на улице в центре Москвы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а потом зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ — разработчика президентских автомобилей Aurus — Сергея Гайсина.

Сроки также получил брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. В начале июля Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области, Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области. Братья Кокорины и Мамев подали прошение об УДО в начале августа.

Александр Кокорин и Мамаев рассказывали, что они работают в тюремном швейном цеху и получают зарплату в размере 11,2 тыс. руб. до вычета налогов. «Как для мужчины — это огромный урок и такой как бы путь», — заявлял Мамаев. Александр Кокорин считает, что колония дает понимание того, что человек находится в ней за содеянное, и это место для исправления. «Вот у меня такого понимания не было», — сказал он.