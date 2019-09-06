Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,03 -0,19 EUR Бирж. 72,94 -0,13 Brent 60,82 -2,30% USD Нал. 66,31 65,62 EUR Нал. 73,34 72,52 USD ЦБ 66,05 -0,45 EUR ЦБ 72,88 -0,19 EUR/USD 1,1044 +0,0010 BTC/USD Бирж. 10 762,00 +182,00 IMOEX 2 784,03 -0,82% RTSI 1 328,15 -0,73% DJIA 26 728,15 +1,41% Nasdaq 8 116,83 +1,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 66,05 (-0,45) Quote, 05 сен, 13:44
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 72,88 (-0,19) Quote, 05 сен, 13:44
В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета Бизнес, 11:09 Геи, Гитлер и розовые носы: Мугабе в пяти цитатах Политика, 11:09  В сети Bitcoin совершен перевод на $1 млрд Крипто, 11:00 Суд назвал срок выхода Мамаева и Кокорина из колонии Общество, 10:56 Модная еда: 8 фуд-трендов года Стиль, 10:56 В Москве в «Пятерочке» проломили череп покупателю за кражу бутылки водки Общество, 10:48 Реальные метры: как ремонт съедает жилплощадь Недвижимость, 10:46 Текстовый онлайн: Восточный экономический форум 2019 РБК и Genesis, 10:43 СМИ сообщили о столкновении двух истребителей Су-34 над Липецком Политика, 10:39 СМИ узнали о поддержке Минфином идеи о налогах с водителей BlaBlaCar Общество, 10:37 Какие специалисты нужны в промышленности Pro, 10:32 Экспансия СПГ: как новый завод в Арктике поможет акциям НОВАТЭКа Quote, 10:23 Как большой: тест-драйв Skoda Kamiq Авто, 10:19 Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный Политика, 10:18
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии
Спортсмены отбывают наказание в колонии в Белгородской области после того, как осенью прошлого года устроили две драки в центре Москвы
Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева направо) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. В пресс-службе суда РБК сообщили, что суд удовлетворил УДО для братьев Кирилла и Александра Кокориных, а также Мамаева. Решение вступает в силу через десять дней, если оно не будет обжаловано.

Причиной, по которой спортсменов лишили свободы, стали две драки. В октябре прошлого года они сначала избили на улице в центре Москвы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а потом зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ — разработчика президентских автомобилей Aurus — Сергея Гайсина.

Фотогалерея 
Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Сроки также получил брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. В начале июля Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области, Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области. Братья Кокорины и Мамев подали прошение об УДО в начале августа.

Александр Кокорин и Мамаев рассказывали, что они работают в тюремном швейном цеху и получают зарплату в размере 11,2 тыс. руб. до вычета налогов. «Как для мужчины — это огромный урок и такой как бы путь», — заявлял Мамаев. Александр Кокорин считает, что колония дает понимание того, что человек находится в ней за содеянное, и это место для исправления. «Вот у меня такого понимания не было», — сказал он. 

Авторы: Константин Ткаченко, Дмитрий Алексеев
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
Материалы по теме
В колонии поддержали условно-досрочное освобождение Кокорина и Мамаева
Общество
Суд назначил дату рассмотрения УДО Мамаева и Кокорина
Общество
Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter