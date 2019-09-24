Спикер Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата Мосгодумы составляет около 200 тыс. руб., сообщил в эфире «Вести FM» председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

При этом Шапошников отметил, что зарплату из бюджета получают не все народные избранники. По его словам, зарплату получает председатель, его заместители и руководители профильных комиссий, которых сейчас 14. Все они работают в заксобрании на профессиональной постоянной основе.

В соответствии со столичным законом «О статусе депутата Московской городской думы», на зарплату не могут претендовать те депутаты, которые исполняют свои обязанности без отрыва от основной профессиональной деятельности.

Выборы депутатов Мосгордумы прошли 8 сентября. Представители независимой оппозиции получили 20 мандатов, КПРФ — 13 мест, «Справедливая Россия» — три, «Яблоко» — четыре, включая Дарью Беседину, которая формально шла как самовыдвиженец. «Единая Россия» и близкие к мэрии самовыдвиженцы при этом сохранили большинство.