Сенатором от Москвы в Совфеде стала депутат Мосгордумы от Капотни

Сенатором от Москвы в Совфеде стала депутат Мосгордумы от Капотни

Депутат Мосгордумы от Капотни Инна Святенко избрана сенатором от Москвы в Совете Федерации. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

«Московская городская дума постановила наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации представителя от Московской городской думы Инну Святенко», — говорится в тексте сообщения. Выборы сенатора проходили посредством тайного голосования, на должность была выдвинута единственная кандидатура — Святенко. Ее поддержали 27 парламентариев.

Сама Святенко сообщила, что работает в столичном парламенте больше 15 лет, назвав честью оказанное москвичами доверие.

В настоящий момент представителем Москвы в Совете Федерации является Зинаида Драгункина, избиравшаяся сенатором с 2005 года. О ее уходе с должности стало известно еще в начале избирательной кампании, когда она не стала выдвигать свою кандидатуру в депутаты.