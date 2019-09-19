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Политика ,  
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Сенатором от Москвы в Совфеде стала депутат Мосгордумы от Капотни

Депутат Мосгордумы от Капотни Инна Святенко избрана сенатором от Москвы в Совете Федерации. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

«Московская городская дума постановила наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации представителя от Московской городской думы Инну Святенко», — говорится в тексте сообщения. Выборы сенатора проходили посредством тайного голосования, на должность была выдвинута единственная кандидатура — Святенко. Ее поддержали 27 парламентариев.

Политика
Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Сама Святенко сообщила, что работает в столичном парламенте больше 15 лет, назвав честью оказанное москвичами доверие.

В настоящий момент представителем Москвы в Совете Федерации является Зинаида Драгункина, избиравшаяся сенатором с 2005 года. О ее уходе с должности стало известно еще в начале избирательной кампании, когда она не стала выдвигать свою кандидатуру в депутаты.

Святенко — депутат от округа, где проживает оппозиционер Алексей Навальный. Ее ближайшим конкурентом на выборах в Мосгордуму был представитель КПРФ Дмитрий Сараев, включенный Навальным в список «Умного голосования». По итогам выборов Святенко набрала 15 190 голосов, Сараев — 11 018.

Святенко является депутатом Мосгордумы четвертого по счету созыва. Впервые она была избрана в городской парламент в 2001 году, впоследствии постоянно переизбиралась. В Мосгордуме предыдущего созыва возглавляла комиссию по безопасности. В разное время Святенко высказывалась за запрет электронных сигарет, повышение штрафов за зацепинг и введение наказания для руферов.

Теги: Мосгордума, Совет Федерации, Капотня
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