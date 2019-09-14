«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

«Мне больше всего нравится версия, что меня не существует, — говорит Соловьев. — Отчасти из-за нее я понял, что сейчас уже пора появиться». После дня голосования, утверждает депутат, он решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей.

Как удалось победить

Депутат отказался оценить вклад «умного голосования» в его победу, заявив, что его невозможно подсчитать. «Есть такое понятие как «летняя тактика» — общение в основном один на один с избирателем. Это старый добрый способ. После работы проходишь по дворам и общаешься с людьми, которых встречаешь. Я в первую очередь обсуждал транспортную проблему с жителями, она беспокоит многих. Таких встреч было достаточно много, все лето в свободное от работы время», — заявил он.

Партия, по его словам, кампанию не финансировала. «Справедливая Россия» не сочла необходимым и выставлять наблюдателей, «потому что в большинстве округов работали автоматические системы, голоса не считались вручную». «Аппарат обмануть очень сложно», — считает Соловьев.

Своим электоратом депутат назвал сторонников «левонаправленных» партий — помимо «Справедливой России» это КПРФ и «Яблоко». Политику «Единой России» он не вполне одобряет, потому что эта партия «на некоторые непопулярные вещи оказала влияние», в частности на пенсионную реформу и повышение НДС. Взгляды КПРФ депутат назвал другой крайностью.

Соловьев о себе 31-летний депутат говорит, что закончил МАДИ по специальности проектирование городских дорог и улиц. Работал на стройке мастером. Потом работал на правительство Москвы. Занимался организацией выездов для руководства департамента строительства в АО «Интус» (Информационные технологии строительства). С людьми из мэрии, утверждает Соловьев, он встречался «очень редко — на совещаниях». Несмотря на знакомство с «людьми из мэрии», Соловьев не может однозначно отнести себя к «команде мэра Сергея Собянина». «В его команде много здравых, хороших людей, и неправильно говорить, что они делают плохо жителям Москвы, — сказал он РБК. — В то же время есть вещи, с которыми я в корне не согласен». Депутат отказался конкретизировать, с чем несогласен. В ответ на вопрос, не выбирали ли его кандидатуру по телефонной базе как тезку-спойлера, Соловьев ответил отрицательно и сказал, что имел отношение к партии. «Я сам пришел в партию, просился туда с марта месяца, — сказал он. — Что касается телефонного справочника, то там Соловьевых очень много, и шансов попасть на меня было немного».

Об отношениях с оппозицией

Соловьев сказал РБК, что не понимает механизм работы «умного голосования» и что ему нужно в нем разобраться, чтобы оценить проект. «Никто из коллег-однопартийцев не смог мне объяснить его так, что было понятно», — добавил он.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов ранее говорил, что трое партийцев попали в Мосгордуму не из-за того, что их поддержали в «умном голосовании» Навального. По его словам, кандидаты от партии «без всякого «умного голосования», без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию».

Соловьев пока не готов к совместным действиям с командой Навального, а во встрече с ними не видит необходимости. К Дмитрию Гудкову, членом команды которого является его тезка, он относится нейтрально и уважает его как опытного политика и интересного человека. По мнению Соловьева, «Справедливая Россия» много потеряла с его исключением из партии в 2013 году. С тезкой Соловьевым знакомиться депутат пока не намерен.

Александр Соловьев из команды Гудкова находится под арестом. 4 сентября Тверской суд Москвы арестовал его на 20 суток за повторное нарушение правил организации митинга из-за несогласованной акции 31 августа. Ранее он отбыл восемь суток за акцию 27 июля.

О протестах после нерегистрации оппозиционеров кандидатами в Мосгордуму депутат узнавал «постфактум из новостей», сам в них участия не принимал. «Знаю, что был как минимум второй митинг, о третьих-четвертых не знаю, — рассказал он. — Мне позвонили из регионального штаба партии и объяснили, что туда ходить не стоит».

Депутат заявил, что знает о действиях силовиков на митингах только из СМИ и особо не интересовался этим вопросом: «У меня нет причин не доверять силовым структурам в Москве, и я думаю, что они действовали в рамках своей компетенции».

О решении идти в политику

По словам Соловьева, решение идти в политику он принял в этом году, посмотрев видео с заседаний некоторых муниципальных депутатов и «почерпнув оттуда» много моментов. После просмотра трансляций, утверждает Соловьев, он решил, что мог бы попробовать и себя в городской власти.

«В момент просмотра этих видео у меня зародилась идея, что ничего непонятного для меня во время этих совещаний не происходит», — объяснил он.

Соловьев подтвердил РБК, что является членом «Справедливой России». Стать депутатом без помощи партии он бы не смог: пришлось бы собирать подписи. По словам Соловьева, с этой задачей летом, когда люди в отпусках, на дачах, он бы не справился.