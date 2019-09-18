Партия власти подобрала кандидатуру спикера новой Мосгордумы

Главой фракции КПРФ — второй по численности в Мосгордуме — станет внук лидера партии Леонид Зюганов, сообщили два источника РБК среди коммунистов. «Яблоко» и «Справедливая Россия» пока не определились с лидерами фракций, сказали РБК представители этих партий.
Занимавший ранее пост вице-спикера глава московских единороссов Андрей Метельский проиграл выборы, кто займет этот пост, пока неясно.
Алексею Шапошникову 46 лет. Он вступил в «Молодежное единство» (с 2005 года «Молодая гвардия Единой России») в 2002 году. С 2007 года — член президиума московского политсовета «Единой России». Тогда же он выдвигался в Госдуму по списку партии власти, но не был избран. Занимался бизнесом: был заместителем генерального директора ОАО «Северянин», на этой должности он сменил своего отца, который также был депутатом Мосгордумы. В 2012 году Шапошников был избран членом совета депутатов Ростокино. В 2014-м избрался в Мосгордуму, вскоре был избран спикером городского парламента.
Первые инициативы
Первое заседание Мосгордумы нового созыва должно состояться в четверг, 19 сентября. На нем депутаты-«яблочники» поднимут вопрос о роспуске городской думы и проведении альтернативных выборов, рассказала РБК поддержанная «Яблоком» на выборах депутат Дарья Беседина. Она пояснила, что гордума, по ее мнению, нелегитимна из-за недопуска на выборы ряда оппозиционных кандидатов.
В день выдачи удостоверений депутатов член «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Евгений Ступин заявили главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, что будут добиваться его отставки. «Партия «Яблоко» считает вас ответственным за то, что много молодых людей оказалось в тюрьме. Вы не смогли провести эти выборы», — сказал Круглов.
Депутат-«яблочник» Сергей Митрохин сказал РБК, что первым делом необходимо сосредоточиться на формировании комитетов и комиссий, а уже после этого заняться реформаторством. Ранее представители «Яблока» в Мосгордуме предлагали увеличить количество депутатов городского парламента до 110 человек.
Представитель КПРФ Виктор Максимов выступает за расширение полномочий Мосгордумы, по его словам, парламент столицы — «один из самых бесправных в России». Максимов уверен, что депутаты должны получить право утверждать команду мэра и генплан города. Не прошедший в думу представитель КПРФ Вадим Кумин ранее говорил, что коммунисты уже подготовили закон «О Московской городской думе», который планируется внести в первую сессию. До этого КПРФ проанализировала полномочия 24 региональных заксобраний и пришла к выводу, что у Мосгордумы прав меньше, чем у других местных парламентов.
Выборы в 45-местный столичный парламент прошли 8 сентября. Оппозиция увеличила количество мандатов втрое — с семи до 20. КПРФ получила 13 депутатских мест, «Справедливая Россия» — три, «Яблоко» — четыре (считая Беседину, которая формально шла как самовыдвиженец). «Единая Россия» и близкие к мэрии самовыдвиженцы при этом сохранили большинство, хотя потеряли 13 мандатов.
В ходе кампании из-за большого количества брака в подписях до выборов не были допущены несколько десятков оппозиционных кандидатов. В связи с этим в Москве прошло несколько митингов, в том числе несогласованных, на которых полиция применяла силу. Всего задержанными оказались не менее 1,6 тыс. человек. У лидеров оппозиции прошли обыски, некоторые из них были арестованы за проведение несанкционированных акций. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, часть обвиняемых уже получили реальные сроки.