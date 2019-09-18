Партия власти подобрала кандидатуру спикера новой Мосгордумы

Спикером Мосгордумы нового созыва снова может стать Алексей Шапошников, выяснил РБК. Кроме того, представители «Единой России» и КПРФ уже определились с кандидатурами глав фракций

Алексей Шапошников (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Бессменные руководители

Кандидатура возглавлявшего Мосгордуму с 2014 года и до сентябрьских выборов Алексея Шапошникова снова рассматривается на пост председателя столичного парламента, рассказали РБК два источника в «Единой России» и подтвердили собеседник в аппарате городского парламента и источник в мэрии. Шапошников, которого поддерживает мэрия, — основной кандидат на этот пост, говорят собеседники РБК.

Руководители фракций «Единой России», которая сохранила по итогам выборов большинство в столичном парламенте, и КПРФ также, скорее всего, останутся прежними.

Главой фракции «Единой России» предлагается оставить депутата от Орехово-Борисово Степана Орлова, рассказали собеседники РБК в партии. Изберут руководителя фракции в среду, 18 сентября, на конференции московского отделения партии власти. Там же будет сформирована фракция и подведены итоги выборов в Мосгордуму.

На прошедшие выборы в Мосгордуму члены «Единой России» и поддержанные мэрией кандидаты шли самовыдвиженцами. Согласно действующему регламенту Мосгордумы, фракцией считается объединение, сформированное из депутатов, кандидатуры которых на выборах были выдвинуты этим избирательным объединением. Как ранее писал «Коммерсантъ», на первом заседании новой Мосгордумы будет рассмотрена предложенная депутатами-единороссами прошлого созыва поправка, позволяющая членам фракций прежнего созыва сохранить свое объединение. В случае ее принятия фракция «Единая Россия», существовавшая в прошлой Мосгордуме, сможет продолжить работу.