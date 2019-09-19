Единоросса Шапошникова вновь избрали председателем Мосгордумы

Спикер Мосгордумы прошлого созыва Алексей Шапошников вновь был избран на пост председателя городского парламента, сообщает корреспондент РБК.

За его кандидатуру проголосовали 28 человек, его конкурент, депутат от КПРФ Елена Шувалова набрала 11 голосов.

По закону кандидатуру председателя Мосгордумы на голосование могут вносить не менее пяти человек. Шапошникова спикером предложили избрать, среди прочих, депутаты Николай Губенко (КПРФ) и Магомет Яндиев («Справедливая Россия»), за которых призывали голосовать в рамках проекта Алексея Навального «Умное голосование».

18 сентября московское региональное отделение «Единой России» на партийной конференции поддержало кандидатуру Алексея Шапошникова в качестве спикера Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Из 45 мест в местном парламенте 26 получили самовыдвиженцы, 13 представителей КПРФ, три кандидаты от «Справедливой России» и четыре — от партии «Яблоко».