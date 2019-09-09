В Мосгордуме VI созыва, избранной в 2014 году, «Единая Россия» имела 28 депутатов, провластный блок самовыдвиженцев «Моя Москва» — 10 мандатов, КПРФ — пять, «Родина» и ЛДПР — по одному депутату. То есть в новом созыве в столице почти втрое больше депутатов от оппозиции.
Эффект «Умного голосования»
За 20 из побеждающих кандидатов от оппозиции призывал голосовать оппозиционер Алексей Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Он назвал результат выборов «фантастическим». После недопуска оппозиционных кандидатов он предлагал поддерживать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с наиболее высокими рейтингами для взятия оппозицией большинства в столичном парламенте. Большая часть поддержанных Навальным кандидатов оказалась из КПРФ. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил об отсутствии связи результатов партии на выборах со стратегий Навального. А глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что «самое умное голосование» — голосовать за коммунистов.
На протяжении 2000-х годов «Единая Россия» и поддержанные ей самовыдвиженцы имели абсолютное большинство в столичном парламенте. По итогам прошедших в воскресенье выборов столичный парламент стал политически разнообразным, что должно пойти городскому парламенту на пользу, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина. «Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — прокомментировал результаты голосования столичный градоначальник.
Кампания по выборам в Мосгордуму прошла на фоне протестных акций из-за отказов в регистрации независимым кандидатам по причине претензий к их подписям. Несмотря на протесты и уголовные дела явка осталась на том же уровне, что и на прошлых выборах в 2014 году, когда непарламентская оппозиция в основном бойкотировала выборы. Явка составила 21,63%, в 2014 году были рекордно низкие — 21,04%.
Политолог Константин Калачев говорит, что «Умное голосование» в значительной степени сработало благодаря усилиям самих кандидатов. В спорах вокруг него он увидел дискуссию о претензиях Навального на роль стратега оппозиции. Эта тактика не сработала, в частности, в Чертаново, где фаворитом гонки стал независимый кандидат Роман Юнеман, в то время как Навальный поставил на коммуниста Владислава Жуковского. Но споры вокруг его стратегии поддерживали интерес к выборам и помогли отдельным кандидатам-одиночкам без сильной команды, подчеркнул Калачев.
Политолог Михаил Виноградов указывает на корректировку географии оппозиционного голосования, которая раньше концентрировалась преимущественна в центре Москвы, северо-западе и юго-западе.
Учитывая активность оппозиции накануне выборов можно говорить, что она «выжала» максимум, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, если этом максимум не позволил получить большинство в Мосгордуме, то власть получает полное право заявлять, что контролирует политическую обстановку в столице.
Политолог Евгений Иванов согласен, что мэрия скорее всего сможет договориться с оппозицией, в первую очередь с системной КПРФ, лидером фракции в Мосгордуме которой может стать внук основателя компартии Леонид Зюганов. Конструктивно работать с властями может и «Яблоко», чьи кандидаты Евгений Бунимович и Сергей Митрохин ранее уже работали в парламенте. «Реально независимой оппозицией будет 4-5 депутатов, которые не будут иметь решающего влияния и голоса», — заключил Иванов.
Оппозиция не была подготовлена к такому результату и неясно, как распорядится мандатами, полагает Виноградов. Калачев замечает, что хотя и лояльный мэрии пул депутатов в Мосгордуме уменьшился, но «революционеров» в столичном парламенте нет. «Такие депутаты как Бунимович, Зюганов, Митрохин, Беседина будут конструктивно взаимодействовать и координировать свою деятельность с правительством Москвы, — считает он. — Вопрос депутатских объединений, коалиций и форм взаимодействия обсуждать рано. Но думаю, что власть и умеренная оппозиция найдут общий язык».