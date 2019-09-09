Как оппозиционеры распорядятся своими мандатами, а мэрия будет искать с ними общий язык

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы Как оппозиционеры распорядятся своими мандатами, а мэрия будет искать с ними общий язык

Оппозиция победила в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму. Из них 13 мандатов взяли коммунисты, четыре — «яблочники» и три — справедливороссы. Среди проигравших кандидатов Валерия Касамара и Андрей Метельский

Оппозиция утроила количество депутатов в Москве

После обработки обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты от оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов. На эти выборы единороссы шли как самовыдвиженцы.

Поддержанные мэрией кандидаты по последним данным получат 24 мандата в столичном парламенте, еще 13 кресел возьмет КПРФ, кандидаты от «Яблока» — четыре (Дарья Беседина выдвигалась как самовыдвиженец, но поддержана «Яблоком»), «Справедливая Россия» — три.

Кандидат от оппозиции самовыдвиженец из Чертаново Роман Юнеман до последнего шел вровень с ректором Института русского языка Маргаритой Русецкой. По последним опубликованным данным в системе ГАС «Выборы» Юнеман лидировал, а по данным телеканала «Москва-24» после подсчета 99,47% голосов побеждает Русецкая.

Среди проигравших лидер московской «Единой России» Андрей Метельский в округе № 15 его победил коммунист Сергей Савостьянов. Проиграла и поддержанная мэрией проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара — победителем в ее округе стал справоросс Магомет Яндиев, которого поддерживал недопущенный к выборам в этом округе Илья Яшин. В 43-ем округе, в котором изначально планировали выдвигаться Любовь Соболь, Нюта Федермессер, Андрей Соколов и Дмитрий Булыкин, победил бывший лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который оспорил в суде решение о снятии с выборов.