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Единый день голосования-2019 ,  
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Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы Как оппозиционеры распорядятся своими мандатами, а мэрия будет искать с ними общий язык
Оппозиция победила в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму. Из них 13 мандатов взяли коммунисты, четыре — «яблочники» и три — справедливороссы. Среди проигравших кандидатов Валерия Касамара и Андрей Метельский

Оппозиция утроила количество депутатов в Москве

После обработки обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты от оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов. На эти выборы единороссы шли как самовыдвиженцы.

Поддержанные мэрией кандидаты по последним данным получат 24 мандата в столичном парламенте, еще 13 кресел возьмет КПРФ, кандидаты от «Яблока» — четыре (Дарья Беседина выдвигалась как самовыдвиженец, но поддержана «Яблоком»), «Справедливая Россия» — три.

Кандидат от оппозиции самовыдвиженец из Чертаново Роман Юнеман до последнего шел вровень с ректором Института русского языка Маргаритой Русецкой. По последним опубликованным данным в системе ГАС «Выборы» Юнеман лидировал, а по данным телеканала «Москва-24» после подсчета 99,47% голосов побеждает Русецкая.

Среди проигравших лидер московской «Единой России» Андрей Метельский в округе № 15 его победил коммунист Сергей Савостьянов. Проиграла и поддержанная мэрией проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара — победителем в ее округе стал справоросс Магомет Яндиев, которого поддерживал недопущенный к выборам в этом округе Илья Яшин. В 43-ем округе, в котором изначально планировали выдвигаться Любовь Соболь, Нюта Федермессер, Андрей Соколов и Дмитрий Булыкин, победил бывший лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который оспорил в суде решение о снятии с выборов.

В Мосгордуме VI созыва, избранной в 2014 году, «Единая Россия» имела 28 депутатов, провластный блок самовыдвиженцев «Моя Москва» — 10 мандатов, КПРФ — пять, «Родина» и ЛДПР — по одному депутату. То есть в новом созыве в столице почти втрое больше депутатов от оппозиции.

Эффект «Умного голосования»

За 20 из побеждающих кандидатов от оппозиции призывал голосовать оппозиционер Алексей Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Он назвал результат выборов «фантастическим». После недопуска оппозиционных кандидатов он предлагал поддерживать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с наиболее высокими рейтингами для взятия оппозицией большинства в столичном парламенте. Большая часть поддержанных Навальным кандидатов оказалась из КПРФ. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил об отсутствии связи результатов партии на выборах со стратегий Навального. А глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что «самое умное голосование» — голосовать за коммунистов.

На протяжении 2000-х годов «Единая Россия» и поддержанные ей самовыдвиженцы имели абсолютное большинство в столичном парламенте. По итогам прошедших в воскресенье выборов столичный парламент стал политически разнообразным, что должно пойти городскому парламенту на пользу, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина. «Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — прокомментировал результаты голосования столичный градоначальник.

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Как политики голосуют в Москве. Фоторепортаж

Кампания по выборам в Мосгордуму прошла на фоне протестных акций из-за отказов в регистрации независимым кандидатам по причине претензий к их подписям. Несмотря на протесты и уголовные дела явка осталась на том же уровне, что и на прошлых выборах в 2014 году, когда непарламентская оппозиция в основном бойкотировала выборы. Явка составила 21,63%, в 2014 году были рекордно низкие — 21,04%.

Политолог Константин Калачев говорит, что «Умное голосование» в значительной степени сработало благодаря усилиям самих кандидатов. В спорах вокруг него он увидел дискуссию о претензиях Навального на роль стратега оппозиции. Эта тактика не сработала, в частности, в Чертаново, где фаворитом гонки стал независимый кандидат Роман Юнеман, в то время как Навальный поставил на коммуниста Владислава Жуковского. Но споры вокруг его стратегии поддерживали интерес к выборам и помогли отдельным кандидатам-одиночкам без сильной команды, подчеркнул Калачев.

Политолог Михаил Виноградов указывает на корректировку географии оппозиционного голосования, которая раньше концентрировалась преимущественна в центре Москвы, северо-западе и юго-западе.

Учитывая активность оппозиции накануне выборов можно говорить, что она «выжала» максимум, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, если этом максимум не позволил получить большинство в Мосгордуме, то власть получает полное право заявлять, что контролирует политическую обстановку в столице.

Политолог Евгений Иванов согласен, что мэрия скорее всего сможет договориться с оппозицией, в первую очередь с системной КПРФ, лидером фракции в Мосгордуме которой может стать внук основателя компартии Леонид Зюганов. Конструктивно работать с властями может и «Яблоко», чьи кандидаты Евгений Бунимович и Сергей Митрохин ранее уже работали в парламенте. «Реально независимой оппозицией будет 4-5 депутатов, которые не будут иметь решающего влияния и голоса», — заключил Иванов.

Оппозиция не была подготовлена к такому результату и неясно, как распорядится мандатами, полагает Виноградов. Калачев замечает, что хотя и лояльный мэрии пул депутатов в Мосгордуме уменьшился, но «революционеров» в столичном парламенте нет. «Такие депутаты как Бунимович, Зюганов, Митрохин, Беседина будут конструктивно взаимодействовать и координировать свою деятельность с правительством Москвы, — считает он. — Вопрос депутатских объединений, коалиций и форм взаимодействия обсуждать рано. Но думаю, что власть и умеренная оппозиция найдут общий язык».

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Мосгордума, Алексей Навальный, выборы, «Единая Россия», «Яблоко», КПРФ ..., Андрей Метельский
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