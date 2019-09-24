WP узнала о заморозке помощи Украине за неделю до разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил заморозить выделение около $400 млн на военную помощь Украине за неделю до телефонного звонка с лидером страны Владимиром Зеленским, в котором, как предполагали СМИ, Трамп оказал давление на него. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, заморозка выделенных средств была вызвана опасениями Трампа, связанными с сильной коррупцией в стране. По его мнению, средства могли быть израсходованы ненадлежащим образом, пишет издание. Источник WP заявил, что заморозка выделения финансирования Киеву не имела никакого отношения к телефонным переговорам с Зеленским. По информации издания, Трамп отдал соответствующее распоряжение Госдепу и Пентагону в середине июля, а разговор с Зеленским состоялся 25 июля.

Ранее WSJ узнала, что в ходе прошедших в конце июля телефонных переговоров между лидерами двух стран Трамп требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена Хантера. В конце августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп планирует заморозить выделение помощи Украине. Несогласные с президентом законодатели пообещали санкционировать выделение средств, несмотря на его решение. В сентябре конгресс США одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $250 млн. Сам Трамп позже заявил, что не обсуждал отсрочку в выделении финансирования в разговоре с Зеленским, и опроверг обвинения в оказании давления на украинского лидера.