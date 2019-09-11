Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа

Речь идет о военной помощи Киеву на $250 млн. Срок выделения средств истекает в конце сентября, Дональд Трамп с выделением денег Украине медлит

Дональл Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.

«Если он [Трамп] решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии конгресса проголосуют за их переассигнацию», — приводит агентство слова сенатора-республиканец Рон Джонсон.

Его коллега по конгрессу из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу того, что деньги следует выделить Украине. Оба сенатора недавно совершили визит в Европу, где заодно посетили и Украину.

Мерфи заявил, что на встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева. По его словам, украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими законодателями. Оба сенатора заявили, что пытались убедить украинцев в том, что конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с «российской агрессией»

«Независимо от того, что делает президент, конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа», — привел Джонсон слова, которые он сказал украинцам.