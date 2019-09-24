Минобороны сообщило о возможностях сбитых у Хмеймима дронах

По данным Минобороны, сбитые у Хмеймима дроны стали более сложными с технической точки зрения: так, дальность полета одного из беспилотников составляет 150 км, а высота может достигать 4 км. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что «это очень серьезно».

Несмотря на невзрачный вид беспилотников, для их изготовления потребовалось серьезное техническое образование, отметил Конашенков. Дрон был оснащен системой управления для навигации, тремя антеннами и специальными консолями для крепления боеприпасов, а другой беспилотник имел бензиновую двигательную установку в виде бочки с бензином объемом 5 л. Интересным с технической точки зрения, по словам представителя военного ведомства, был и механизм сброса боеприпасов: когда дрон подлетал к назначенной точке, боеприпас подталкивался и сбрасывался на высоте 1,5–2 км.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — отметил генерал-майор (цитата по «РИА Новости»)

Сирийская авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в стране в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Минобороны сообщало, что за апрель боевики 12 раз предпринимали попытку нападения, а 22 мая в ведомстве добавили, что в направлении Хмеймима было совершено 17 пусков из реактивных систем залпового огня.

В начале августа атаки продолжились: из-за взрыва ракет, не долетевших до авиабазы, в одном из поселений погибли два местных жителя. 11 августа при подлете к базе были уничтожены шесть беспилотников террористов. Зенитные огневые средства сбили их на безопасном расстоянии. В начале сентября средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в направлении Хмеймима. Тогда никто не пострадал, и базе не нанесли ущерба.