Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Уничтожены шесть беспилотников, летевших в сторону авиабазы. Это уже третья атака на базу с начала августа

Авиабаза Хмеймим (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.

События разворачивались 11 августа около 20:10 мск. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — цитирует ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.Там добавили, что пострадавших нет, материального ущерба авиабаза также не получила.

Это уже третья попытка атаки российской авиабазы за месяц. В предыдущий раз российская авиабаза подверглась обстрелу со стороны боевиков 8 августа. В результате погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали. Как сообщили в российском Минобороны, ракеты после обнаружения силами ПВО разорвались в одном из поселений на расстоянии 2 км от аэродрома.

Кроме того, боевики выпустили в направлении авиабазы три реактивных снаряда залпового огня 5 августа. Сирийское госагентство SANA сообщило, что это привело к жертвам и материальным разрушениям, но в Минобороны эти данные опровергли. Снаряды, по данным министерства, упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате пострадали четыре местных жителя.