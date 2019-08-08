При обстреле базы России в Сирии погибли местные жители

Боевики вновь обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. При обстреле погибли местные жители, передает «РИА Новости».

Обстрел был совершен 8 августа около 16:00 мск. «С северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — сообщили в военном ведомстве.

Ракеты не попали в российскую авиабазу. Через три минуты после обнаружения силами ПВО они разорвались в одном из поселений на расстоянии 2 км от аэродрома. В результате два местных жителя погибли, еще четверо — пострадали. Российская авиабаза функционирует в обычном режиме.

Боевики регулярно атакуют авиабазу Хмеймим, функционирующую с начала военной операции России в Сирии в 2015 году. Так, 5 августа по аэродрому выпустили три снаряда, четверо местных жителей пострадали. 12 июля Хмеймим подвергся атаке с помощью дронов — тогда беспилотники были уничтожены средствами ПВО.