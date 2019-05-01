Военные сообщили о 12 попытках террористов обстрелять авиабазу Хмеймим

Все они были отражены, заверили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

За последний месяц боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает «РИА Новости».

Попытки обстрела, по его словам, продолжаются со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований. Террористы, отметил он, пытаются атаковать не только Хмеймим, но и позиции сирийских правительственных войск в Латакии.

Атаки, указал Купчишин, террористы пытались провести с использованием реактивных систем залпового огня и дронов. Однако все обстрелы были отражены, заверил Купчишин.

«Из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — восемь», — сообщил он, отметив, ущерба объектам базы в результате инцидентов нет.

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