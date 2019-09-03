Российские военные сбили дроны при подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии

При подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, запущенных террористами, передает ТАСС.
По данным военного ведомства, дроны были запущены террористами. В результате нападения никто не пострадал, базе не нанесли ущерба, уточнили в Минобороны.
Беспилотники летели к базе с северо-запада, их засекли около 21:20 иск. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — сообщили в Минобороны.
Авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в Сирии в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы. в том числе и с применением дронов.