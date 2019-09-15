Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова Общество, 22:51 Минобороны заявило о блокировке боевиками гумкоридора «Абу-Эд-Дух» Политика, 22:31 В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть Бизнес, 22:13 Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети Технологии и медиа, 22:01 СМИ узнали о переговорах отца Месси с клубом Бекхэма Спорт, 22:00 Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону Политика, 21:34 Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Политика, 21:31 На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому Общество, 21:10 «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место РПЛ Спорт, 21:05 Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве Общество, 20:58 Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Бизнес, 20:48 Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Бизнес, 20:41 Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального Общество, 20:27 Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары Политика, 20:25
Политика ,  
0 
Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону
Часть этой суммы будет распределена по конкретным распорядителям. Увеличение средств на оборону и безопасность в кабмине страны назвали приоритетом
Фото: РИА Новости

Украинское правительство заложило в проект бюджета на 2020 год более 245 млрд грн (около $9,9 млрд) на обеспечение безопасности и обороны страны. Об этом на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

«Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», — заявила она. При этом министр уточнила, что не вся эта цифра будет распределена по конкретным распорядителям.

«Есть отдельная новая статья — это те средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны», — добавила Маркарова (цитата по украинскому «24 каналу»).

«У нас увеличиваются и расходы на оплату труда и на денежное обеспечение, — отметила министр. — Увеличение на безопасность и оборону — один из самых больших приоритетов».

15 сентября кабмин страны внес в Верховную раду проект закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». На сайте парламента его текст или сопроводительные документы пока не опубликованы. УНИАН отмечает, что проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,170 трлн грн, расходы — 1,170 трлн грн.

Политика
Трамп под давлением конгресса разблокировал военную помощь Украине

Проект бюджета Украины на 2019 год предусматривал около 101,4 млрд грн на нужды Минобороны. На руководство и военное управление вооруженных сил страны кабмин предлагал направить 657 млн грн.

25 сентября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разморозила средства в размере $250 млн, предназначенные на военную помощь Украине. Как отмечало издание Politico, сумма была заморожена, поскольку американский лидер собирался проанализировать, соответствует ли выделение помощи национальным интересам США. Деньги предназначены для закупки военной техники и вооружения, а также для предоставления услуг, которые улучшат возможности Вооруженных сил Украины, уточнило украинское посольство в США.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, оборонный бюджет
Материалы по теме
Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год
Политика
На $250 млн уязвимее: почему Трамп хочет заморозить военную помощь Киеву
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter