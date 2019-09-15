Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону

Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону

Часть этой суммы будет распределена по конкретным распорядителям. Увеличение средств на оборону и безопасность в кабмине страны назвали приоритетом

Фото: РИА Новости

Украинское правительство заложило в проект бюджета на 2020 год более 245 млрд грн (около $9,9 млрд) на обеспечение безопасности и обороны страны. Об этом на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

«Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», — заявила она. При этом министр уточнила, что не вся эта цифра будет распределена по конкретным распорядителям.

«Есть отдельная новая статья — это те средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны», — добавила Маркарова (цитата по украинскому «24 каналу»).

«У нас увеличиваются и расходы на оплату труда и на денежное обеспечение, — отметила министр. — Увеличение на безопасность и оборону — один из самых больших приоритетов».

15 сентября кабмин страны внес в Верховную раду проект закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». На сайте парламента его текст или сопроводительные документы пока не опубликованы. УНИАН отмечает, что проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,170 трлн грн, расходы — 1,170 трлн грн.