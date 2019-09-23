Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про серийного убийцу

Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале «Хороший человек», режиссером которого стал ее муж Константин Богомолов, сообщает видеосервис Start на своей странице в сети Facebook. Главные роли в сериале сыграют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Сюжет нового сериала в сообщении Start описан приблизительно. Сказано, в частности, что в начале фильма в провинциальный городок прибудет следователь из Москвы, чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

13 сентября Собчак и Богомолов заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе, куда приехали на черном катафалке с надписью «пока смерть не разлучит нас». Несколькими месяцами ранее Собчак объявила о расставании со своим предыдущим мужем Максимом Виторганом.

Ранее СМИ сообщали о драке Виторгана с Богомоловым, а сам режиссер позднее рассказал о сломанном в двух местах носе.