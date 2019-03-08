Собчак заявила о расставании с Виторганом

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на своей странице в Instagram заявила, что на протяжении длительного времени не живет вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью», — написала Собчак.

По ее словам, пока они жили вместе, им удавалось сохранить взаимную верность. Она отметила, что супруги не делят имущество и ребенка, которого продолжают растить как «любящие родители».

Точно такое же заявление у себя в Instagram опубликовал Виторган.