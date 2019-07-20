СМИ Ирана опубликовали видео с задержанным танкером Stena Impero

В сети появилось видео задержанного Ираном танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом. Запись опубликовало иранское агентство Tasnim.

На записи видно, как танкер Stena Impero стоит на якоре в открытом море. Британское агентство Reuters подчеркнуло, что ему не удалось проверить подлинность видео.

В связи с задержанием танкера МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Ирана, передает The Guardian.

О том, что Stena Impero задержан, стало известно 19 июля. В момент задержания он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения.