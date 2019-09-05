Семь членов экипажа задержанного танкера Stena Impero покинули Иран

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, включая одного россиянина, покинули Иран. Об этом ТАСС заявил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

«Сегодня около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай. На борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для функционирования судна в случае выхода в море», — уточнил он. В посольстве добавили, что еще двое российских моряков останутся в Иране до тех пор, пока не решится судьба самого задержанного Ираном судна.

По словам Ганенко, список из семи отпущенных человек составлялся по запросу компании-судовладельца и по выбору капитана танкера. Среди них пять граждан Индии, один гражданин Латвии и россиянин (электромеханик Альгиз Зарецкий).

Он также уточнил, что 4 сентября моряки прибыли в Тегеран, получили въездные визы в Иран, переночевали в гостинице и уехали в Дубай. Ранее посольство заявляло властям Ирана, что дипломаты готовы забрать Зарецкого и перевезти в Тегеран, чтобы затем отправить в Москву.