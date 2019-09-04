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Иран решил отпустить россиянина с задержанного британского танкера
На борту судна остаются еще 16 членов экипажа, среди них двое россиян. Танкер был задержан в июле, так как нарушил международные нормы, говорили ранее в Тегеране
Танкер Stena Impero (Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters)

Иранские власти решили по запросу судовладельца отпустить семь членов экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе, сообщили РБК в посольстве России в Иране. Среди них есть один россиянин.

«Решение принято в связи с тем, что эти семеро могут безболезненно покинуть судно, оставшиеся 16 членов экипажа смогут обеспечить нормальное функционирование корабля в случае необходимости его выхода в море», — отметили дипломаты.

Гражданин России, о котором идет речь, — электромеханик Альгис Зарецкий. Посольство заявило властям Ирана, что дипломаты были готовы забрать его и перевезти в Тегеран, чтобы затем отправить в Москву. «Однако члены экипажа связаны с судовладельцем определенными финансовыми обязательствами по контракту, в связи с этим основные варианты, которые прорабатываются, — это отправка членов экипажа либо в Дубай, либо в Мумбай», — отметили в дипмиссии.

Этим вопросом занимается компания-судовладелец, сообщили в посольстве. Дипломаты также выразили готовность в любой момент оказать россиянину помощь. Гражданами каких стран являются остальные освобожденные члены экипажа, там не уточнили.

Ранее об освобождении семи членов экипажа заявил представители МИД Ирана Аббас Мусав. «У нас нет никаких проблем с экипажем и с капитаном судна. <…> Из гуманитарных соображений некоторым членам экипажа разрешили покинуть судно и вернуться к обычной жизни», — сказал он (цитата по Mehr). Национальность освобожденных представитель ведомства также не указал.

Политика
В Иране назвали причину задержания британского танкера

О задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero стало известно 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтяные месторождения. На борту судна были 23 члена экипажа, в том числе трое россиян: Альгис Зарецкий, Андрей Русаков и Юрий Усенко.

Тегеран объяснил задержание тем, что танкер не соблюдал международных норм и регламентов судоходства, столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигнал бедствия.

Авторы: Наталия Анисимова, Екатерина Костина
Теги: Иран, танкер, посольство России, новости РБК
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