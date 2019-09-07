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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.

«Тегеран считает, что важнее финансировать кровавый режим Ассада, нежели заботиться о своем народе. Мы можем обсуждать ситуацию, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать», — написал Болтон.

Агентство Associated Press также разместило в Twitter кадры со спутника, на которых, по данным издания, запечатлен иранский танкер у берегов Сирии.

В начале июля корабль, следовавший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтарском проливе из-за подозрений в том, что он перевозил нефть в Сирию. Позднее танкер был освобожден и в середине августа покинул Гибралтар. В конце августа Иран продал нефть с танкера Adrian Darya 1. 

31 августа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против иранского танкера Adrian Darya 1. По данным ведомства, он перевозил 2,1 млн барр. иранской нефти. По информации ведомства, перевозка сырья помогла силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс».

Теги: Джон Болтон, Иран, танкер, Тартус
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