Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.

«Тегеран считает, что важнее финансировать кровавый режим Ассада, нежели заботиться о своем народе. Мы можем обсуждать ситуацию, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать», — написал Болтон.

Агентство Associated Press также разместило в Twitter кадры со спутника, на которых, по данным издания, запечатлен иранский танкер у берегов Сирии.

В начале июля корабль, следовавший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтарском проливе из-за подозрений в том, что он перевозил нефть в Сирию. Позднее танкер был освобожден и в середине августа покинул Гибралтар. В конце августа Иран продал нефть с танкера Adrian Darya 1.